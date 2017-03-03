Иллюстративное фото "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, следственно-оперативной группой УВД города Уральска был задержан мужчина, который вошел в доверие к 81-летней бабушке и выманил крупную сумму денег. - В ходе расследования подозреваемый сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.4 УК РК "Мошенничество", рассказали в пресс-службе ДВД. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда уральцы отдают свои деньги в надежде беспрепятственно получить квартиры из жилищного фонда.