Теректинский районный суд привлек к административной ответственности водителей за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе областного суда, за два месяца привлечены 12 водителей за управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

- Согласно статьи 608 КоАП РК водители лишены права управления транспортным средством сроком на 3 года, - пояснили в пресс-службе областного суда.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, в Сырымском районе суд привлек к административной ответственности виновника ДТП, который врезался в припаркованную машину и скрылся, не сообщив о случившемся в ближайший орган внутренних дел.

- Суд привлек виновного водителя к административной ответственности по статье 611 КоАП РК, лишил права управления транспортным средством сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе областного суда.