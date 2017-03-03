Иллюстративное фото с сайта BELIVE.RU - Штормовое предупреждение было объявлено по области со 2 марта. Сегодня скорость ветра местами уже достигает 20 м/с. Сильный ветер сохранится и завтра, 4 марта. Ветер будет дуть со скоростью 12-17 м/с, - рассказала синоптик РГП "Казгидромет" Кулайна МЫРЗАШЕВА. Сильные ветры уже давно стали визитной карточкой Атырау. Местные жители надеются, что ветер хоть как-то осушит лужи и грязь, вызванные таянием снега и льда.