Участки под возведение индивидуальных жилых домов в поселке Деркул начали выдавать 6 лет назад. В ПДП-1 насчитывается более 520 участков, на которых уже возведены или будут строиться частные жилые дома. В прошлом году здесь начали строить дороги. Из 22 улиц успели заасфальтировать только две. - В этом году выделяется 1,1 млрд тенге на строительство улиц. Строятся тротуары и арычная система. Работы начнутся весной. В ПДП-2 строительства дорог пока не предусмотрено. Там находится около 50 улиц, - говорит руководитель отдела административно-территориального развития аппарата акима города Уральска Шынбулат ТЕМИРЖАНОВ. В ПДП-2 насчитывается более 1700 участков. Там жители продолжают ждать благоустройства своих улиц. - Весной будет невозможно проехать. Я уже боюсь садиться на машину, чтобы не оторвать бампер. Когда же очередь дойдет и до нашего микрорайона? - спрашивает Айгуль ТУРУЖБАЕВА. Жителям микрорайона остается только ждать, когда и на их улицах появится долгожданный асфальт.