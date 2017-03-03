Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора рынка "Ел Ырысы" Нурлана НАУРЫЗБАЕВА, ярмарка сельскохозяйственных производителей области пройдет 4, 5, 7 и 8 марта. - Ярмарка будет работать с 9 утра до 13.00 все четыре дня. Планируется участие 30 производителей области. Здесь будут предложены продовольственные товары, в том числе мясо и овощи. Говядину и баранину на ярмарке планируют продавать 7 и 8 марта. Цены в эти дни будут на 10% ниже, чем в обычные, - отметил директор рынка.