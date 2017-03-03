Обещают, что цены на продукты питания будут на 10% ниже, чем в обычные дни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора рынка "Ел Ырысы" Нурлана НАУРЫЗБАЕВА, ярмарка сельскохозяйственных производителей области пройдет 4, 5, 7 и 8 марта. - Ярмарка будет работать с 9 утра до 13.00 все четыре дня. Планируется участие 30 производителей области. Здесь будут предложены продовольственные товары, в том числе мясо и овощи. Говядину и баранину на ярмарке планируют продавать 7 и 8 марта. Цены в эти дни будут на 10% ниже, чем в обычные, - отметил директор рынка.