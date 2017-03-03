Столовая областного акимата Уральска находится в подвальном помещении. Несмотря на это, там светло и уютно. Столовая рассчитана на 40-50 человек. Чиновников тут встречают опрятные и вежливые буфетчицы. Корреспонденту "МГ" они рассказали о меню на сегодняшний день. Работницы отметили, что меню ежедневно пытаются разнообразить вкусной выпечкой и едой, похожую на ту, что приготовлена дома. Нам предложили на выбор два салата, на первое был только картофельный супчик. Зато на второе здесь предлагают 5 вариантов и к нему на выбор 3 гарнира. Также в меню указано 5 видов напитков и выпечка. В столовой самообслуживание: поел - убери за собой. Цены явно удивили: порция салата стоит 150 тенге, в других кафе не дешевле 220 тенге. Гарнир продают по 50 тенге за порцию, только гречка немного дороже - 70 тенге. Самые дешёвые среди вторых блюд - чахохбили и тушеный картофель стоят 200 тенге за порцию.Чиновники, которые ежедневно приходят пообедать в эту столовую, особенно хвалят выпечку. Корреспонденту "МГ" удалось вкусно и сытно пообедать за 600 тенге. В столовой областного акимата Атырау обед начинается в 12.30. За прилавкам толпится большая очередь. Несмотря на то, что в обеденное время для госслужащих работают два дежурных автобуса, многие остаются на работе. Из-за большого количества посетителей еда в столовой, как правило, очень быстро заканчивается. А к 13.30 здесь остается лишь выпечка: пирожки, чебуреки, мини пицца, сосиски в тесте и чай.Повара в столовой предпочитают баловать госслужащих блюдами восточной кухни. К примеру, сегодня на обед приготовили манты, плов и лагман. Порция одного любого горячего блюда стоит 350 тенге. Тем, кто сидит на диете, разрешается брать по полпорции. Стакан компота стоит 50 тенге.