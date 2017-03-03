Органы опеки решили передать мальчика его отцу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель руководителя отдела образования города Уральска Батика ПАЙДИНА, мальчика уже сегодня заберет папа к себе. - Органы опеки решили, что ребенка к себе заберет отец. Несмотря на то, что раньше они жили раздельно, папа от него не отказался, - отметила Батика ПАЙДИНА. В центре адаптации несовершеннолетних отметили, что ежедневно к Богдану вечерами приходит мама - Галина БОШЕНЯТОВА, а 2 марта мальчика навестил папа. - Мальчик с третьего этажа бежал с криками: "Папа, папа". Он очень ласково относится к отцу и видно, что тот его любит, - заявили в ЦАНе. Напомним, 12 февраля в детскую областную больницу поступил 4-летний мальчик с колото-резаной раной грудной клетки, которую ему нанесла родная мать.  