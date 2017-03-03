Водителя приговорили в 5 годам лишения свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". deti Сегодня, 3 марта, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области вынесен приговор в отношении 69-летнего водителя школьного автобуса. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 124 УК РК. Об этом сообщила  Гаухар НУРХАНОВА, руководитель пресс-службы Мангистауского областного суда. Инцидент произошел в декабре прошлого года в сельской школе. Учительница школы увидела в телефоне одной из учениц четвертого класса сообщение от 69-летнего водителя школьного автобуса: «Скучаю очень, в 15.00 жди перед школой. Заберу». В тот же день она сообщила об этом родителям девочки. Родители написали заявление на мужчину в полицию. Решением суда подсудимый признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении ученицы 4 класса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима. Также в течение 8 лет он лишен права заниматься определенной деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей. Напомним, заявление на водителя автобуса поступило 8 декабря прошлого года в отдел внутренних дел Мангистауского районаПодозреваемый 1948 года рождения был задержан и взят под стражу. Регина ЯСНАЯ