о части 1 статьи 124

УК РК

. Об этом сообщила Гаухар НУРХАНОВА, руководитель пресс-службы Мангистауского областного суда.

в декабре прошлого года в сельской школе. Учительница школы увидела

в телефоне одной из учениц четвертого класса сообщение от 69-летнего

водителя

школьного автобуса: «Скучаю очень, в 15.00 жди перед школой. Заберу». В тот же день она сообщила об этом родителям девочки. Родители написали заявление на мужчину в полицию.

. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет в

колонии общего режима

. Также в течение 8 лет он лишен права заниматься определенной деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей.

.

Подозреваемый

1948 г

ода рождения был задержан и взят под стражу.

Сегодня, 3 марта, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области вынесен приговор в отношении 69-летнего водителя школьного автобуса. Мужчину признали виновным пИнцидент произошелРешением суда подсудимый признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении ученицы 4 классаНапомним, заявление на водителя автобуса поступило 8 декабря прошлого года в отдел внутренних дел Мангистауского района