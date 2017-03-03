Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Маншук АЙМУРЗИЕВОЙ, такие рейтинги делают с 2013 года, однако в 2016 году наша область по праву заняла первое место по республике. - Рейтинг складывался из многочисленных критериев. Одними из основных были увеличение средней продолжительности жизни и снижение смертности. В 2016 году методику расчета ранжирования изменили. Добавились такие критерии как выявление ВИЧ на ранних стадиях, показатель излеченных людей от туберкулеза и многие другие. Также при выставлении оценки нашему управлению учитывалось и мнение людей - проводились социологические опросы, - пояснила Маншук АЙМУРЗИЕВА. - Изначально в 2013 году рейтинг выставлялся только поликлиникам, позже в этом стали участвовать и другие медицинские организации. В 2016 году таких учреждений по ЗКО было 16. Среди медицинских организаций, развитие которых учитывалось при составлении рейтинга, оказались областной туберкулезный диспансер, диагностический и наркологический центры и многие другие. Также Маншук АЙМУРЗИЕВА рассказала, что таких высоких показателей они добивались годами. - Вот взять к примеру ДТП на трассе. Скорая обязана ехать быстро туда не более 15 минут, если это близко. Если же это находится значительно дальше от областного центра, то мы привлекаем врачей из поселков и даже обычных медпунктов. Мы на практике обучили работников медицинских пунктов, как оказать необходимую помощь пострадавшим, - заключила замруководителя облздрава.