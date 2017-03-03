Жителей Атырау напугали люди в касках и перекрытые дороги, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Примерно с 11 часов дня в Атырау было перекрыто автомобильное движение на нескольких центральных улицах города, жителей города напугали бойцы спецназа и многочисленные патрульные машины. К примеру, движение было перекрыто по аэропортовской трассе. Сотрудники спецназа совместно с дорожными полицейскими выстроились поперек проезжей части. 0103c282-0b22-4f04-acc1-c89ff61d5dde Как рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА, сегодня в городе проводятся плановые учения «Запад – Антитеррор-2017». Цель учений: проверка готовности государственных органов к деятельности по пресечению актов терроризма, минимизации и ликвидации их последствий. В связи этим сегодня в отдельных районах города Атырау будут введены ограничительные меры. - В связи с проводимыми учениями просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие. Приносим извинения за причиненные временные неудобства, - сообщила Гульназира МУХТАРОВА.

Ерлан ОМАРОВ