Жителей Атырау напугали люди в касках и перекрытые дороги, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Примерно с 11 часов дня в Атырау было перекрыто автомобильное движение на нескольких центральных улицах города, жителей города напугали бойцы спецназа и многочисленные патрульные машины. К примеру, движение было перекрыто по аэропортовской трассе. Сотрудники спецназа совместно с дорожными полицейскими выстроились поперек проезжей части.Как рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА, сегодня в городе проводятся плановые учения «Запад – Антитеррор-2017». Цель учений: проверка готовности государственных органов к деятельности по пресечению актов терроризма, минимизации и ликвидации их последствий. В связи этим сегодня в отдельных районах города Атырау будут введены ограничительные меры. - В связи с проводимыми учениями просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие. Приносим извинения за причиненные временные неудобства, - сообщила Гульназира МУХТАРОВА.

Ерлан ОМАРОВ