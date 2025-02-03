В ЗКО 80% абитуриентов сдали ЕНТ на государственном языке

На английском языке тестирование сдал только один выпускник.

Как сообщили в национальном центре тестирования, за 3 недели ЕНТ сдали 4 191 абитуриент в области, 69% из них набрали пороговый балл. Средний результат составил 67 баллов. Из сдававших 80% выбрали казахский язык, 20% – русский, и 1 человек сдавал на английском.

У пяти абитуриентов результаты были аннулированы за попытку проноса запрещенных предметов и нарушение правил тестирования. Из них четверо за попытку проноса запрещенных предметов, а один — во время тестирования за нарушение правил.

Напомним, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Январское тестирование проходит с 13 января по 10 февраля. Сдавать экзамен будут около 167 тысяч абитуриентов.