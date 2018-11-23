".

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы прокуратуры ЗКО, в 2018 году за браконьерство было задержано 21 лицо, по восьми фактам вынесены судебные приговоры. – С виновных, причастных к истреблению 99 сайгаков, в пользу государства взыскано 331 млн тенге, изъято и уничтожено несколько охотничьих ружей, конфисковано шесть снегоходов и автомобилей. По всем фактам органами прокуратуры осуществляется пристальный надзор, что способствует неотвратимости наказания, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Стоит отметить, что в конце сентября 2018 года двое жителей села Тайпак были осуждены по статье 337 УК РК "Незаконная охота" и по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами– Приговор Акжайыкского районного суда вступил в законную силу. Браконьеры были приговорены к трем годам лишения свободы. За истребление 74 особей сайгаков с них взыскан ущерб в размере 246 млн тенге, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.