Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор КХП "Желаевский комбинат" Эдуард ФЕДОРЧЕНКО, в данный момент руководство предприятия старается не повышать цену на муку и держать стоимость продукта на уровне начала года. – Но если тенденция роста цен на пшеницу будет продолжаться, то, к сожалению, мы будем вынуждены поднять цену. Сейчас килограмм муки высшего сорта мы продаем по 105 тенге, килограмм муки первого сорта стоит 95 тенге. В последний раз мы купили более 30 тысяч тонн пшеницы. Сейчас мы ведем переговоры о закупке еще дополнительно 20 тысяч тонн пшеницы, чтобы обеспечить нашу область стабильной поставкой муки и удержать цены на существующем уровне. Если не будут приняты меры по стабилизации цен, то на социальные продукты, муку, макаронные изделия и, скорее всего, хлеб, роста цен не избежать, - отметил Эдуард ФЕДОРЧЕНКО. Как рассказал Эдуард ФЕДОРЧЕНКО, если предприятие раньше закупало тонну пшеницы по 48 тысяч тенге, то сейчас она стоит около 65-70 тысяч тенге. По словам директора предприятия, рост цен на пшеницу позволит крестьянам поддержать финансовое положение своего хозяйства, развить свой бизнес и закупить новое оборудование.