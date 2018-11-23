28-летняя женщина и 6-месячный ребенок скончались при столкновении двух автомобилей на трассе Макат-Доссор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Скриншот с видео ДТП ДТП с участием двух автомобилей марки "ВАЗ Приора" произошло 21 ноября. При лобовом столкновении на месте с аварии скончалась 28-летняя женщина и 6-месячный ребенок. Шестеро пострадавших травмами с различной степени тяжести доставлены в больницу. - По данному факту начато досудебное расследование по п. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в полиции.