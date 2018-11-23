По словам очевидцев, автобус маршрута №3 остановился на остановке "Банк", чтобы высадить пассажиров. Когда люди выходили из автобуса, то ехавший сзади автобус маршрута №7, видимо, не успел затормозить и врезался в зад автобусу №3. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. На возмущение пассажиров кондуктор автобуса №7 заявил, что якобы тройка резко затормозила. - "Тройка" не тормозила резко, она остановилась как положено. Люди успели сойти с автобуса. Я выходила последняя, еще секунда и я бы вылетела от такого удара, - возмутилась пассажир "тройки". Нужно отметить, что буквально следом подъехал еще один автобус №7. Другие подробности ДТП выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.