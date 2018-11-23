Иллюстративное фото из архива "МГ" 22 ноября на информационной площадке региональной службы коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием руководителя филиала по ЗКО НАО "Фонд социального медицинского страхования" Нуржамал ЖУМАГУЛОВОЙ. Выяснилось, что в 2018 году в кампании по прикреплению в ЗКО участвовали 25 медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи ЗКО, из которых четыре частные клиники. – Во время кампании прикрепления всего к медицинским организациям первичной медико-санитарной помощи нашей области прикреплено 3626 человек. Все они воспользовались правом свободного выбора. Это на 1500 человек меньше, чем в прошлом году. В прошлом году 5783 жителя области воспользовались правом выбора поликлиники, - отметила Нуржамал ЖУМАГУЛОВА. По словам руководителя филиала, в ближайшее время можно будет свободно выбрать другую поликлинику через ЦОН, где оборудованы уголки Connection Points, подключенные к egov и работают консультанты, которые помогут получить услугу. – Кроме этого, разработан telegram-бот egov.kz, с помощью которого прикрепиться можно в считанные минуты с помощью смартфона, прикрепить онлайн можно и своих детей, при этом система автоматически подгружает данные о вашем родстве из информационных систем, упрощая процесс и не требуя лишних документов. Это стало необходимой мерой для преодоления системных проблем и пресечения возможных фактов злоупотребления и фальсификаций в медицинских организациях ПМСП. В течение года 2,5 тысячи иностранных граждан и оралманов прикрепились к поликлиникам ЗКО, - заявила Нуржамал ЖУМАГУЛОВА. Стоит отметить, что 23 организаций ПМСП с 2019 года будут претендовать на оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи населению. – Кампания прикрепления - это не единственная возможность поменять поликлинику. Все казахстанцы могут прикрепиться один раз в год по праву свободного выбора, а также при переезде, реорганизации поликлиники, завершении её договора с ФСМС или, напротив, при появлении рядом с местом жительства новой поликлиники, имеющий договор с ФСМС, в случае заключения гражданином договора добровольного медстрахования, в рамках которого покрываются услуги поликлиники, - рассказала Нуржамал ЖУМАГУЛОВА. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.