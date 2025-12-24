Сейсморазведку, бурение поисково-разведочных скважин будет проводить компания QazaqGaz.

В министерстве энергетики РК сообщили, что АО «НК «QazaqGaz» подписала контракт на недропользование участка Саралжын в Казталовском, Бокейординском и Жангалинском районах Западно-Казахстанской области. Документ подписали заместитель председателя правления QazaqGaz Асылжан Даулетов и вице-министр энергетики Ерлан Акбаров.

Участок Саралжын считается перспективным для открытия новых залежей углеводородов. Геологоразведочные работы помогут лучше изучить центральную часть Прикаспийского осадочного бассейна — одного из главных нефтегазовых регионов страны. Контракт включает полный комплекс исследований: сейсморазведку, бурение поисково-разведочных скважин, анализ данных и оценку промышленного потенциала участка. Все работы будут проводиться с соблюдением современных экологических стандартов и правил безопасности, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в министерстве сообщили о запуске пилотного проекта цифрового сервиса для распределения сжиженного нефтяного газа в Астане, Шымкенте и Западно-Казахстанской области.