По данным «Казгидромета», второго декабря ночью и утром на севере и северо-востоке ЗКО ожидается снег. На западе и севере региона — гололёд.
- В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит 0..-2 градусов, ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау — дождь. Днём будет +5..+7 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актобе без осадков. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. В дневное время температура воздуха составит +12..+14 градусов, ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.