Всего на 21 апреля в Казахстане зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них в г. Нур-Султан - 4, в г. Алматы – 62, в г. Шымкент - 2, в Костанайской области - 4, в Жамбылской области - 4, в Западно-Казахстанской области - 4, в Восточно-Казахстанской области - 3, в Туркестанской области - 5, в Мангистауской области - 1, в Кызылординской области - 2, в Карагандинской области - 6. Всего в стране подтверждено 1949 случаев, из них: в Алматы - 668, в Нур-Султане - 390, в Кызылординской области - 151, в Карагандинской области - 99, в г. Шымкент - 92, в Акмолинской области - 82, в Атырауской области - 80, в ЗКО - 68, в Жамбылской области - 65, в Туркестанской области - 65, в Алматинской области - 50, в Павлодарской области - 33, в СКО - 30, в Актюбинской области - 27, в Костанайской области - 25, в Мангистауской области - 13, в ВКО - 11. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 20 апреля вылечились 447 человек, умерли - 19. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин.