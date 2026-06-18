Вспоминаем, как проходили главные школьные праздники до запретов и пандемии.

Сегодня в Уральске выпускники 11-х классов прощаются со школой. А ведь ещё 10 лет назад выпускные вечера в городе проходили совсем иначе.

Раньше по всему Казахстану выпускные отмечали с большим размахом. Девушки надевали пышные платья, юноши - строгие костюмы и смокинги. На центральных площадях проходили праздничные концерты, школьники танцевали вальс, а вместе с ними радовались родители и родственники. Выпускники возлагали цветы к памятникам, а ради праздничного шествия в Уральске даже перекрывали проспект. В конце вечера всегда был торжественный салют.

После официальной части многие продолжали празднование в ресторанах и кафе, а на рассвете традиционно отправлялись на мост, чтобы встретить первый восход солнца во взрослой жизни.

Однако ситуация изменилась в 2016 году. Тогда в Уральске впервые отменили традиционный городской выпускной бал. Причиной стали трагические события в стране - террористические акты в Актобе и Алматы.

5 июня 2016 года группа вооружённых радикалов напала на два оружейных магазина и воинскую часть Национальной гвардии в Актобе. В результате атаки погибли люди, а в стране был введён повышенный уровень террористической опасности.

Спустя месяц, 18 июля, в Алматы вооружённый мужчина совершил нападение на здание районного управления внутренних дел и департамента КНБ. Жертвами стали сотрудники правоохранительных органов и мирные жители.

Несмотря на это, выпускное мероприятие в Уральске всё же состоялось, но уже в значительно более скромном формате. Вместо традиционного бала провели парад выпускников. С тех пор масштаб празднований заметно сократился.

После пандемии коронавируса в 2020 году выпускные вечера практически исчезли. Сегодня в большинстве школ проводят только торжественную часть: последний звонок, вручение аттестатов и награждение отличников учёбы.

В министерстве просвещения объясняют, что ограничения связаны вопросами безопасности и общественного порядка. Кроме того, власти говорят о необходимости укрепления в школах идеологии "Закон и порядок".

Согласно действующим требованиям, запрещено проводить выпускные вечера в формате банкетов, автокортежей, встреч рассвета, мероприятий у костра и праздников на природе. Также нельзя организовывать торжества в ресторанах, кафе, банкетных залах, столовых и на базах отдыха. Кроме того, запрещён сбор денежных средств и подарков с учеников и их родителей для проведения выпускных мероприятий.

Так что сегодняшние выпускники прощаются со школой совсем не так, как это делали их старшие братья и сёстры ещё десять лет назад.