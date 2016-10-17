Фото с сайта kapital.kz Процесс пройдет в открытом режиме в здании СИЗО. Руслан Кулекбаев обвиняется в совершении террористического акта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух мирных граждан, а также в покушении на убийство трех граждан. Председатель СМУС Мартпек Какимжанов перед заседанием пояснил, почему приняты такие меры. По его словам, подсудимый Руслан Кулекбаев очень агрессивен и представляет опасность для общества. Кроме того, правоохранительные органы опасаются побега подсудимого. - Он в камере сидит в наручниках. Он очень опасен, поэтому мы решили проводить судебный процесс в здании СИЗО, так как при перевозке в здание суда в городе он может оказать сопротивление и, возможно, попытаться сбежать. Кулекбаев настолько подготовленный, что будучи в наручниках умудрился опрокинуть стол, за которым шел допрос, и кинуть его в следователя, - рассказал он. Какимжанов также отметил, что Кулекбаев признан вменяемым. Процесс полностью открытый. Кроме Кулекбаева, на скамье подсудимых еще пятеро его подельников. Напомним, алматинский стрелок в июле 2016 года напал на Алмалинское РУВД. По информации правоохранительных органов, перестрелка происходила как минимум в трех местах: в здании Алмалинского районного управления внутренних дел на Карасай батыра - Досмухамедова, возле здания Департамента КНБ на Абая - Байзакова и на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. В результате перестрелки погибли несколько сотрудников правоохранительных органов, а также пограничник и пенсионер МВД. Кулекбаев и пятеро его подельников были преданы суду.