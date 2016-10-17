Иллюстративное фото из архива "МГ" Факты незаконной предпринимательской деятельности были выявлены в ходе прокурорской проверки. - Надзорным органом было установлено, что в двух помещениях здания аппарата акима Узункульского сельского округа с устного согласия сельского акима Бактыгалиева без регистрации предпринимательской деятельности и заключения договора аренды один из местных жителей открыл парикмахерскую, а второй - цех по изготовлению пластиковых окон, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. В пресс-службе прокуратуры области пояснили, что по закону договор об аренде госимущества должен заключаться в письменной форме. Сразу после проверки местные жители, занимающиеся незаконным бизнесом в здании акимата, заключили договоры аренды, а сельскому акиму Батыргалиеву было объявлено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.