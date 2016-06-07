Из расположенных рядом с местом стрельбы предприятий никого не выпускали на протяжении двух часов, сообщает informburo.kz. ______________________12 Со слов местных жителей, очередной теракт произошел несколько часов назад в восьмом микрорайоне города (угол ул. братьев Жубановых и Алии Молдагуловой). "Мы слышали выстрелы. Нас не выпускали больше часа", - рассказала сотрудница железнодорожного управления Актобе. В ДВД области ситуацию отказались комментировать. Пресс-секретарь Департамента Ардагер Уайдин ответил, что у него нет комментариев по случившемуся. В министерстве внутренних дел утром 7 июня сообщили, что обстановка в городе стабильная и находится под контролем. Директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев рассказал, что ночь с 6 по 7 июня в городе выдалась спокойной. Кроме того,  МВД отрицают факт перестрелок сегодня, 7 июня, передает Tengrinews.kz. "Я не подтверждаю это", - заявил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев на вопрос по поводу того, что в социальных сетях появилась информация о перестрелке в 8-м микрорайоне Актобе. На вопрос о том, были ли в городе, сегодня, 7 июня, случаи перестрелки, Садубаев ответил: "Нет, не было". Полиция распространила новые фото семи разыскиваемых в Актобе террористов. Пятеро из них уроженцы Актюбинской, двое – Кызылординской и Акмолинской областей. Самому старшему – 34 года. Граждан, что-либо знающих о местонахождении этих лиц, просят обратиться в ближайший пункт полиции или по номеру 102. Фото с сайта informburo.kz Фото с сайта informburo.kz