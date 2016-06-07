В числе гостей мероприятия было множество родных и друзей имиджмейкера, а также первые клиенты. Традиционно ленточку перерезала владелица студии Малика ХАБИЕВА и ее сын Амир. Весь день в имидж-студии VANILLA царила праздничная атмосфера. Клиентов приглашали на чаепитие с праздничным тортом и прочими вкусностями. – Я давно хотела открыть не просто салон красоты, а именно имидж-студию, где каждая девушка смогла бы получить эстетическое удовольствие, почувствовать себя настоящей звездой, - говорит Малика ХАБИЕВА. – Именно поэтому имидж-студия оформлена в стиле гримерной с подсветкой зеркал и другими хитростями. К каждому клиенту здесь отношение как к VIP-персоне – легкие одноразовые тапочки и халат, которые предложат на время пребывания в салоне, создадут домашнюю атмосферу и позволят почувствовать себя как дома. В имидж-студии VANILLA работают молодые и креативные стилисты- визажисты, мастера-парикмахеры и мастера ногтевого сервиса, которые помогут вам создать совершенный образ и подчеркнуть вашу индивидуальность. Мастер ногтевого сервиса за короткое время создаст неповторимый шедевр на кончиках ваших пальцев. Профессиональный стилист-визажист сотворит великолепный make-up, а также расскажет массу интересного о том, как вам правильно наносить макияж, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть мелкие недостатки вашего лица. К слову, в салоне имидж-студии VANILLA идеальные условия для фотосессии невесты, с хорошей подсветкой и романтичным оформлением. Мастера красоты помогут создать прекрасный образ в самый важный день. Хотите изменить свой стиль, но не знаете, к кому обратиться? Приходите в имидж-студию VANILLA, где вам изменят не только стиль и имидж, но и создадут ваш новый образ.

Ждем вас по адресу: ул. Айтиева, 70. Контактный телефон: 87076767755. Инстаграм: Vanillauralsk.

На правах рекламы.