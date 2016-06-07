Террористы убивали как военных, так и обычных граждан, оказавшихся на их пути, сообщает inforburo.kz. Тёща погибшего посетителя "Пантеры" Людмила Дорофеева Тёща погибшего посетителя "Пантеры" Людмила Дорофеева Братья Михаил и Виктор Матросовы стали случайными жертвами террористической атаки в оружейном магазине "Пантера", куда зашли, чтобы приобрести рыболовные снасти. Посетители магазина внезапно попали под обстрел налётчиков. Когда в магазин ворвались террористы, 35-летний Михаил Матросов попытался оказать сопротивление нападавшим, но получил ранения, от которых скончался уже в больнице. Его брат Виктор также был ранен. Врачи сообщили родственникам, что мужчина выживет и сможет посетить похороны брата. "Тело мы не могли до сих пор забрать, не могли к похоронам подготовиться, всё было закрыто. Сегодня попытаемся снова забрать тело", - рассказала тёща Михаила Людмила Дорофеева. Галина Онищенко видела смерть мужа из окна Галина Онищенко видела смерть мужа из окна Ещё одно убийство случайного прохожего произошло прямо на глазах у его супруги. 68-летний пенсионер Николай Онищенко не дожил до дня рождения один день. Он поехал на машине в гараж за овощами. Когда пожилой человек уже подъехал к дому, на него налетела вооружённая толпа из магазина "Паллада" и стала силой вытаскивать пенсионера из автомобиля. Пожилой человек сопротивлялся и был застрелен. Вдова Николая Александровича Галина Онищенко видела всё это с балкона своей квартиры и до сих пор находится в тяжёлом шоке. Андрей Максименко получил смертельное ранение в сердце Андрей Максименко получил смертельное ранение в сердце Продавец оружейного отдела магазина "Паллада" 44-летний Андрей Максименко был застрелен сразу же после того, как в магазин ворвались террористы. Двух продавцов рыболовного отдела просто оглушили, Максим же от ранений скончался на месте. Вдова погибшего сообщила, что на похоронах тело вынесут из "Паллады", где он проработал четыре года и трагически ушёл из жизни. Часть расходов, связанных с похоронами, магазин взял на себя. Аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев пообещал оказать материальную помощь семьям погибших и лично посетил родственников. "Мы всё делаем для того, чтобы, во-первых, этих людей поймать, уничтожить и чтобы они понесли полную ответственность перед законом. Президент дал поручение всех жёстко наказать", - заявил Сапарбаев. В городе объявили красный уровень террористической опасности. Происходящее назвали "терактом". Ещё семь террористов, подозреваемых в разбойных нападениях в Актобе 5 июня, находятся в розыске. ДВД Актюбинской области распространил ориентировки с данными о подозреваемых.