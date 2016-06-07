В МВД РК прокомментировали распространенные в социальных сетях и мессенджерах ориентировок, разыскиваемых в Актобе, сообщает Tengrinews.kz. 5 июня в Актобе произошел теракт. lica "По нашим данным, нападавшие - радикальные приверженцы нетрадиционных религиозных течений. Практически все они - жители города и области. Что касается распространенных фотографий - среди них как лица, которые предположительно участвовали в нападении, так и возможные организаторы, а также лица, представляющие оперативный интерес в связи с событиями и не только", - пояснил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев. Эти ориентировки казахстанцы распространяли посредством WhatsApp. 51ee4883f51aaee450d902ec1fabc9e9 f7b3e2f8c8d9682cc33a7c645fe07778 45ed998695d227d6c79f98f957e3c654 По информации полиции, исходя из данных камеры видеонаблюдения магазина "Паллада", в нападении принимали участие порядка 26 человек, далее они разделились на группы с целью нападения на другие объекты. На сегодняшний день из числа нападавших на объекты в Актобе при активном вооруженном сопротивлении 13 преступников убито, 4 ранено, 7 участников нападения находятся в розыске. "К сожалению, при совершении разбойных нападений на оружейные магазины 3 погибли человека, 2 - ранены. При пресечении действий вооруженных преступников, а также при их задержании ранены 5 сотрудников органов внутренних дел. Среди военнослужащих Национальной гвардии при нападении на воинскую часть погибли трое и 6 - ранены. Весь личный состав органов внутренних дел страны продолжает нести службу в усиленном режиме. Обстановка в Актобе и в целом по республике стабильная и находится под контролем", - заявили в МВД РК. Ранее в Актобе распространили ориентировки подозреваемых в совершении преступлений в Актобе. 5d003ad049d9cc1312145d0b3b420e00 1774a2b18f503f19e29746525108e54e e7638d2849cbb3420f31314d7dcc6c3a   9ffa9e5dda9e095b241c9a63b52ea02f 5577b9b37e58b64d25c4a57f5fcca775 21414e2c39fc22cfec468d87ada329f6 a69cc3ff7dba2699659702509898ba81   Фото с сайта Tengrinews.kz