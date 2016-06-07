7 июня 2016 года вступил в действие приказ МВД РК о том, что будущие водители могут самостоятельно подготовиться к сдаче экзамена по ПДД, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" С сегодняшнего дня любой совершеннолетний может прийти в спецЦОН и получить водительское удостоверение категорий "А", "В" и подкатегориий "А1", "В1". По словам заместителя директора ЦОНа Нургисы КАМАШЕВА, из-за отсутствия в Уральске спецЦОНа горожане по-прежнему будут получать права в РЭО после окончания автошколы. - Строительство спецЦОНа в нашем городе планируется в 2017 году. Поэтому водительское удостоверение можно получить пока только в регистрационно-экзаменационном отделе, - пояснил КАМАШЕВ. К слову, специализированные ЦОНы есть во всех городах Казахстана, кроме Уральска и Атырау. Напомним, 29 марта заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев во время брифинга заявил, что казахстанцы смогут получать водительские права, не проходя обучение в автошколах