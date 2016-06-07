IMG_2929 В Казахстане прошло главное страшное событие страны - ЕНТ. С введением единого национального тестирования прошло уже 13 лет, но многие казахстанцы уверены, что ЕНТ по большому счету лотерея, которая реальные знания выпускников не показывает. Согласны ли вы с этим?