Иллюстративное фото из архива "МГ" Есмагамбетова объяснила свое постановление от 6 июня касательно прибытия международных рейсов. "Вчера в своем постановлении мы ввели дополнительные смягчения. То есть по-прежнему будут признаваться справки. Те лица, у которых нет справки, они будут размещаться на двухдневный карантин для проведения исследований. При получении отрицательного результата исследований они не будут помещаться на карантин. Они подпишут расписку, им будут даваться памятки, в которых есть симптомы при коронавирусе. Это касается только тех рейсов, которые прибывают в нашу страну с казахстанцами", - сказала Есмагамбетова. По ее словам, о возобновлении международных перевозок речь пока не идет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.