В Казахстане планируют упростить процесс оформления жилищной помощи, предусматривающей возмещение расходов по коммунальным платежам, сообщает Informburo со ссылкой на первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

– Министерство промышленности и строительства совместно с Министерством труда и социальной защиты населения ведётся проработка вопроса по автоматизации жилищной помощи на базе информационной системы "Социальная помощь". Такая автоматизация исключит предоставление на бумажных носителях сведений о доходах, о месте регистрации, о наличии/отсутствии недвижимого имущества. Сведения будут получены автоматически из государственных баз данных, – отметил Роман Скляр.

Он напомнил, что жилищная помощь предоставляется за счёт средств местного бюджета малообеспеченным семьям. Она направлена на оплату потребления коммунальных услуг. Действующий механизм назначения жилищной помощи не ограничивает число получателей, а также размер и порядок, в том числе предельно допустимый уровень расходов на потребителей, и определяется маслихатами самостоятельно.