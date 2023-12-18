В преддверии Дня Независимости автобусные парка Уральска пополнились новыми автобусами. Шесть из них - автобусы марки, остальные - «Вектор Next». Их закупили ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» и ТОО «Алый парус». Они будут обслуживать уральцев по маршрутам №2, 3, 4 и 14.

– Ежегодно автопарк компаний пополняются новыми автобусами. Это стало возможным благодаря внедрению электронной системы оплаты за проезд и выплаты субсидий социально значимым маршрутам, - сообщили в пресс-службе акима Уральска.

На официальной церемонии принял участие аким Уралька Миржан Сатканов. Он поздравил присутствующих с праздником дня Независимости и вручил водителям ключи от новых автобусов.

Стоит отметить, что автобусы марки «Yutong» приспособлены для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями, а так же оснащены кондиционерами, системой усиленного обогрева и видеокамерами.

К слову, ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» обслуживает маршруты №2, 4, 19, 22, 30д, 52 и шесть дачных маршрутов. ТОО «Алый парус» возит уральцев по маршрутам №3, 14, 17, 35, 51, 3к, 38.