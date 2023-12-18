Тело новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Рудном

В городе Рудный в мусорном баке нашли тело новорождённого ребёнка, сообщает Наш Костанай.

По информации ДП Костанайской области, труп обнаружили в контейнере около дома, расположенного по улице Корчагина. Тело младенца было завёрнуто в полиэтиленовый пакет.

Полицейские открыли досудебное расследование по статье 100 УК РК «‎Убийство матерью новорождённого ребёнка».

– Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего уголовное правонарушение, – отмечает издание.