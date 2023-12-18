В городе Рудный в мусорном баке нашли тело новорождённого ребёнка, сообщает Наш Костанай.
По информации ДП Костанайской области, труп обнаружили в контейнере около дома, расположенного по улице Корчагина. Тело младенца было завёрнуто в полиэтиленовый пакет.
Полицейские открыли досудебное расследование по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорождённого ребёнка».
– Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего уголовное правонарушение, – отмечает издание.