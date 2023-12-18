Прокуратура Казталовского района во время проверки установила незаконные выплаты субсидий ТОО «Мясная Индустрия» в сумме 158 миллионов тенге по откорму крупно-рогатого скота.

– Установлено что необоснованное субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, а именно в заявке Товарищества указано о приемке объекта – откормочной площадки мощностью пять тысяч скотомест. Тогда как заключением экспертизы подтверждено 4 800 скотомест, рабочий проект в заявке отсутствовал, вместо проекта к заявке приложено заключение экспертизы, - сообщили в областной прокуратуре.

По данным надзорного органа, на территории объекта построены иные здания и сооружения, не относящиеся к инвестиционному проекту.

Кроме этого из приобретенных 853 племенных голов КРС – 536 находились за пределами ЗКО. Животных сдали в аренду другим хозяйствам.

Прокуратура района внесла представление в управление сельского хозяйства ЗКО. Ведомство подало иск в суд о возмещении субсидий на затраты строительства откормочной площадки. Сумма иска составила 77 миллионов тенге, а на приобретение племенных животных - 80 миллионов тенге.

В этом году удалось реально возместить указанный ущерб в полном объеме 158 миллионов тенге.