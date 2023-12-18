— Мы вручаем ключи от новых автомобилей нашим полицейским, которые днем и ночью несут свою нелегкую службу, обеспечивают правопорядок и оберегают покой граждан. Всего в этом году для улучшения материально-технической базы департамента полиции с областного бюджета выделили 5,7 млрд. тенге, в том числе 2,1 млрд. тенге на закуп новых автомобилей. Новый транспорт позволит полицейским более качественно исполнять свои обязанности, — сказал глава региона.

— Автопарк патрульной полиции пополнился на 96 машин. Это, несомненно, поспособствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий. На патрулирование выходят три новых автомашины «Кибер-шериф». В следующем году планируется закупить еще 17 таких авто, – сказал Арман Оразалиев.

Ключи от новых авто торжественно вручили на спецавтобазе департамента полиции области. Аким ЗКО Нариман Турегалиев отметил важность обеспечения общественной безопасности.В распоряжение полицейских поступили мощные квадроциклы и автомобили Kia Cerato, оборудованные системой «Кибер Шериф». Система позволяет контролировать скоростной режим в транспортном потоке, выявлять авто представляющие оперативный интерес для полиции, водителей лишенных права управления, а также авто без техосмотра и страхового полиса. Начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев отметил, что улучшение материально-технической базы позволит полицейским оперативно выявлять нарушителей и предотвращать аварии.Главный полицейский отметил, что в этом году бюджет пополнили от штрафов почти один млрд тенге.