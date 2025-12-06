За 10 месяцев 2025 года в суды направлено четыре дела о лишении лицензии и аккредитации.

Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Алибек Антазиев выступил с докладом в региональной службе коммуникаций. По его словам, за 10 месяцев 2025 года в управление поступило 911 обращений от физических и юридических лиц с просьбой провести проверку строящихся объектов. В результат которых оштрафовали 136 человек на 33 миллиона тенге еще 57 получили предписание.

— Если говорить о распределении нарушений, то наибольшее количество протоколов приходится на заказчиков – 118 протоколов из 136 на сумму 24,8 миллиона тенге. Это показывает, что именно на них лежит основная ответственность за соблюдение всех требований при подготовке и ведении строительства. Также фиксировались нарушения со стороны подрядчиков, технического и авторского надзоров, экспертных организаций. За отчётный период в суды направлено четыре дела о лишении лицензии и аккредитации. Также приостановлено действие шести аттестатов специалистов технического и авторского надзора. За отчётный период выявлено четыре факта строительства без правоустанавливающих и разрешительных документов. По результатам проверок материалы направлены в суды. По некоторым объектам решения уже вынесены – это штрафы и обязательный демонтаж незаконных строений, — сообщил Антазиев.

Отдельный блок работы ведомства – контроль за объектами дорожного строительства. Проводятся внеплановые проверки строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых дорог. По итогам таких проверок составлен 31 административный протокол. Основные нарушения это: низкое качество проводимых работ, отклонения от проектных решений, случаи эксплуатации объектов, которые ещё не введены в установленном порядке.