Сегодня 37% жизненно важных лекарств в Казахстане — отечественного производства, сообщили в министерстве здравоохранения. Это значит, что самые необходимые препараты для лечения хронических болезней, экстренной помощи и реанимации всё чаще производятся внутри страны. Так обеспечивается их стабильная доступность для населения.

Крупные казахстанские фармкомпании активно работают на рынке, поставляя лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС, что укрепляет национальную лекарственную безопасность. Для выхода на международные рынки и повышения доверия к казахстанским препаратам важна сильная регуляторная система.

По оценке ВОЗ, Казахстан показал хорошие результаты по 8 ключевым показателям и скоро может получить 3-й уровень зрелости — высший среди развивающихся стран. Ожидается, что статус будет официально признан уже в первой половине 2026 года.

Кроме того, строится новый современный лабораторный комплекс, который усилит контроль качества лекарств и поможет производителям успешно выходить на международные рынки.