По словам местных жителей, территория заброшенного сквера, расположенного между пятиэтажкой, гаражным кооперативом и частными домами, очень сильно замусорена, обросла бурьяном и облюбована людьми, ведущими асоциальный образ жизни. - Здесь постоянно обитают люди без определенного места жительства, распивают спиртные напитки, тут же испражняются. Также здесь собираются наркозависимые и принимают психотропные вещества. Весь участок в мусоре, валяются бутылки, шприцы, коробки и флаконы от психотропных и наркотических препаратов. Очень страшно проходить мимо них, особенно в ночное время, нет уличного освещения. Боимся за свои жизни и жизни наших детей, - рассказала жительница пятиэтажки Антонина.- Я живу в частном доме недалеко от сквера, утром вожу детей в школу по дорожке мимо него. И каждый раз мы проходим этот отрезок пути со страхом, вдруг нападут на нас и побьют, а то и вообще лишат жизни. Тут еще неподалеку собираются ребята 13-18 лет, которые, по-видимому, тоже занимаются распитием спиртных напитков и употребляют запрещенные вещества. Они постоянно выкрикивают оскорбительные слова в наш адрес. Особенно я опасаюсь за жизнь детей, когда они идут из школы домой одни. Я их встретить не могу, так как на работе. Хотя возвращаются они в светлое время суток, а все равно волнуюсь за их безопасность. Здесь вообще криминогенная обстановка, мы очень просим нам помочь, - поделилась своими переживаниями жительница Ботагоз. Активист-общественник и жилец пятиэтажки Тимур рассказал о том, что в связи со сложившейся ситуацией была создана инициативная группа неравнодушных граждан, которая обратилась к своему депутату избирательного участка №12 Азамату Бисенову за помощью.- Мы благодарны Азамату Гимрановичу и его коллегам, а также представителям ЖКХ г. Уральска за то, что откликнулись на нашу просьбу и пообещали помочь улучшить территорию сквера, - говорит Тимур. В свою очередь, депутат избирательного участка №12 г. Уральска, заместитель генерального директора АО «Уральскагрореммаш» Азамат Бисенов встретился с местными жителями, вместе с ними осмотрел замусоренный участок и предложил план работы по его уборке. - По многочисленным обращениям жильцов пятиэтажного дома № 1/1 и частного сектора по улице Демократическая мы убедились в плачевном состоянии заброшенного сквера и, конечно же, хотим помочь людям. Обратились в горакимат и ЖКХ с заявлением о выделении бюджетных средств на благоустройство данной бесхозной территории. А пока мы согласовали план работы по очистке сквера от мусора и вырубке старых деревьев и поросли. Действовать будем своими силами и со своей техникой, к работе приступим уже завтра. К этому благому делу присоединяются также меценаты нашего города и сами жильцы. Как только здесь станет чисто, мы планируем высадить саженцы молодых деревьев, проложить дорожки из тротуарной плитки, установить лавочки и наладить хорошее уличное освещение. Кроме этого, планируем сделать спортивную игровую площадку для детей и молодежи. Создав такие благоприятные условия, мы поспособствуем безопасности семей, проживающих в этом районе, а также молодежь и подростки займутся спортом, будут вести здоровый образ жизни и перестанут злоупотреблять алкоголем и другими вредными для здоровья веществами, - рассказал депутат.Пока готовился этот материал к публикации, депутат гормаслихата Азамат Бисенов и его дружная команда выполнила обещанное, 21 октября приступила к уборке сквера по улице Демократическая. И местные жители уверены, что скоро будут прогуливаться по зеленому и ухоженному скверу вместе со своими детьми без опаски и наслаждаясь чистым воздухом и красотой вокруг.