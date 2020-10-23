Иллюстративное фото из архива "МГ" В межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции сообщили, что на 22 октября в Казахстане выявлено 179 новых случаев с положительным результатом ПЦР-теста. Таким образом, всего в стране подтверждено 110 086 случаев, 6943 случая из которых выявлено в ЗКО. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано восемь новых случаев. Кроме этого, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 186 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный случай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.