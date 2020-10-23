Сегодня, 23 октября, завершен ремонт надземной части улицы Курмангазы. - Это завершающий этап общей реконструкции этой улицы, начатой в 2019 году. Необходимо подчеркнуть, что согласно проекту на улице Курмангазы проводилась реконструкция, тогда как на путепроводе велись ремонт и замена деформационных швов, - сообщили в пресс-службе Атырауинжстрой-АИС. Компания АИС произвела восстановление и замену криволинейных брусьев вдоль обоих поворотных съездов с моста (на Сатпаева и на Абулхайыр хана); замену разбитых бордюров; восстановление и новое покрытие колесоотбойного бруса; снятие старого и укладку нового асфальтобетонного слоя; дорожную разметку. Но главным основанием для ремонтных работ на объекте стали демонтаж и замена сильно изношенных деформационных швов с обеих сторон моста. Долговечность проезжей части дороги автодорожных путепроводов и условия движения по мостам в значительной мере зависят от состояния деформационных швов. От них зависит корректное сопряжение моста с подъездными насыпями, его гибкость и подвижность, необходимые для нивелирования постоянного механического/вибрационного и климатического воздействий. На замену изношенным интенсивной эксплуатацией швам приобретены высококачественные деформационные швы немецкого производства. Работы были завершены в отведённые городскими властями 15 календарных дней.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.