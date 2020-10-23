Такие площадки успешно функционируют в городах Нур-Султан и Алматы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО предложил строить под мостами спортивные площадки Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава региона Гали Искалиев провел встречу со спортивной общественностью региона. Как отметил руководитель управления физической культуры и спорта Каймен Есендияров, одним из основных проблемных вопросов является развитие спортивной инфраструктуры в сельских населенных пунктах, а также привлечение на работу методистов и молодых тренеров. – В селах чувствуется нехватка спортивных объектов, отсутствие возможности заниматься физической культурой и инвентаря. Для развития массового спорта за счет средств КОП б.в. в 2020-2021 годах планируется строительство 7 физкультурно-оздоровительных пунктов в шести районах области. В этом году в Жангалинском районе был построен и сдан в эксплуатацию ФОК на 160 посадочных мест. В Уральске за счет бюджета были построены 14 спортивных площадок. Предприниматели также не остаются в стороне. Так, в этом году индивидуальный предприниматель построил и сдал в эксплуатацию новое двухэтажное здание рядом со стадионом имени П.Атояна. Сейчас в этом здание тренируются люди с ограниченными возможностями, - отметил Каймен Есендияров. По данным управления физической культуры и спорта, в ЗКО количество людей постоянно занимающихся спортом составляет около 205 тысяч человек. – В области функционируют три профессиональных спортивных клуба: ФК "Акжайык", клуб хоккея с мячом "Акжайык" и волейбольная команда. В настоящий момент расходы этих клубов сокращены и направлены на развитие детско-юношеского и массового спорта, - заявил руководитель управления. Гали Искалиев отметил, что в ноябре будет утверждаться бюджет на следующий год, и при необходимости будут закладываться средства на развитие массового спорта в регионе. – Недавно мы поднимали вопрос о строительстве баскетбольного центра, участок выделили. У нас много спортивных площадок и залов, но баскетбольных площадок у нас нет. Я недавно говорил акиму города о том, что нам нужно перенимать опыт таких крупных городов, как Нур-Султан и Алматы, где под мостами строят спортивные и баскетбольные площадки, - отметил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.