Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава региона Гали Искалиев провел встречу со спортивной общественностью региона. Как отметил руководитель управления физической культуры и спорта Каймен Есендияров, одним из основных проблемных вопросов является развитие спортивной инфраструктуры в сельских населенных пунктах, а также привлечение на работу методистов и молодых тренеров. – В селах чувствуется нехватка спортивных объектов, отсутствие возможности заниматься физической культурой и инвентаря. Для развития массового спорта за счет средств КОП б.в. в 2020-2021 годах планируется строительство 7 физкультурно-оздоровительных пунктов в шести районах области. В этом году в Жангалинском районе был построен и сдан в эксплуатацию ФОК на 160 посадочных мест. В Уральске за счет бюджета были построены 14 спортивных площадок. Предприниматели также не остаются в стороне. Так, в этом году индивидуальный предприниматель построил и сдал в эксплуатацию новое двухэтажное здание рядом со стадионом имени П.Атояна. Сейчас в этом здание тренируются люди с ограниченными возможностями, - отметил Каймен Есендияров. По данным управления физической культуры и спорта, в ЗКО количество людей постоянно занимающихся спортом составляет около 205 тысяч человек. – В области функционируют три профессиональных спортивных клуба: ФК "Акжайык", клуб хоккея с мячом "Акжайык" и волейбольная команда. В настоящий момент расходы этих клубов сокращены и направлены на развитие детско-юношеского и массового спорта, - заявил руководитель управления. Гали Искалиев отметил, что в ноябре будет утверждаться бюджет на следующий год, и при необходимости будут закладываться средства на развитие массового спорта в регионе. – Недавно мы поднимали вопрос о строительстве баскетбольного центра, участок выделили. У нас много спортивных площадок и залов, но баскетбольных площадок у нас нет. Я недавно говорил акиму города о том, что нам нужно перенимать опыт таких крупных городов, как Нур-Султан и Алматы, где под мостами строят спортивные и баскетбольные площадки, - отметил глава региона.