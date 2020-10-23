Иллюстративное фото из архива "МГ" С 15 октября по 15 ноября на территории Атырауской области проходит мероприятие "Должник". Цель мероприятия - взыскание штрафов за нарушение правил дорожного движения. - «Армянская» иномарка 55 раз нарушила правила дорожного движения, в том числе неоднократно превышала предельно-допустимую скорость. Все эти нарушения были зафиксированы видеокамерами комплексов «КОРДОН М-2» и "КОРДОН М-4", контролирующих движение автотранспорта в целом и осуществляющих фото и видеорегистрацию нарушений. В итоге водитель наездил более миллиона тенге штрафов. Сумма штрафных санкций, наложенных на еще одного лихача-водителя ВАЗ-21144, который превысил скорость 40 раз, составляет 666 тысяч 720 тенге. На их фоне «достижения» других нарушителей кажутся скромнее. Водитель ВАЗ-21014 с российской регистрацией 28 раз превысил скорость и задолжал 494 тысячи тенге, другой владелец российской автомашины ВАЗ-2108 должен более 333 тысяч тенге за аналогичное нарушение, которое он совершил 21 раз, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Патрульные полицейские задержали еще 37 автомашин, владельцы которых вовремя не оплатили наложенные на них штрафы. В соответствии со статьей 785 КоАП РК автотранспортные средства были водворены на штрафстоянку. По словам сотрудников полиции, о наложенных на них штрафах автовладельцы могут узнать в управлении административной полиции, расположенном в микрорайоне «Нурсая», по адресу: ул. Абухаир хана, 55. Телефоны для справок: 98-23-06, 98-23-28. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.