- Сельхозтоваропроизводители, предприниматели района вкладывают свои средства в развитие страны, создание новых рабочих мест. К примеру, индивидуальный предприниматель "Алишер" в июне 2020 года открыл детский сад на 100 мест в селе Жана Өмір. Объем инвестиций - 86 млн тенге. Также ИП "Акбазар" открыл в августе месяце в селе Новая жизнь общественную баню на 30 человек и парикмахерскую. Объем инвестиций-40 млн тенге, - рассказал аким Теректинского района Арман Утегулов. В настоящее время в КХ «Сырым-KZ» начинает свою работу откормочная площадка на 3 тысячи голов. До конца года планируется поставить на откормочную площадку 1000 голов крупного рогатого скота. Общий объем инвестиций-1 млрд.тенге. - Одним из крупнейших проектов, стартовавших в этом году – ТОО «West Agro Food», выращивает картофель и производит полуфабрикаты. В настоящее время ведется работа по оформлению документов на землю. Мы ожидаем, что проект будет запущен в 2024 году. Объем инвестиций составил 1,3 млрд.тенге,- отметил глава района. Также начато строительство молочно-товарной фермы ТОО «RINGO-MILK», реализуемой в Подстепновском сельском округе. Комплекс для содержания 600 голов крупного рогатого скота будет производить до 25 тонн молочной продукции в сутки. Срок реализации проекта-2022 год. Кроме того, рассматривается вопрос строительства большого супермаркета на въезде в село Федоровка. Одним из эффективных инструментов стимулирования производства, развития малого и среднего бизнеса является создание индустриальных зон.В связи с этим, на территории станции Пойма Аксуатского сельского округа на 281 гектар ведется проектирование инженерно-коммуникационной инфраструктуры индустриальной зоны.