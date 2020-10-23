В облздраве Атырау опровергли информацию об отсутствии лекарств на складе
В управлении здравоохранения Атырауской области дали пояснения, касающиеся двухмесячного запаса медикаментов, хранившегося на складе организации здравоохранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
На днях появилась информация о том, что на складах ТОО «СК-Фармация», а также городской поликлиники №3 города Атырау отсутствуют лекарственные средства.
– Данная информация не имеет никакого основания. Касательно обеспечения препаратами для амбулаторного лечения коронавируса был утверждён приказ Министерства здравоохранения РК. Соответственно, с 20 июля этого года в перечень лекарств для лечения опасного вируса вошли три антикоагулянта и два жаропонижающих. На сегодняшний день в область завезено 194 тысячи экземпляров. Все эти препараты хранятся на складах организаций первичной медико-санитарной помощи. Что касается поликлиники №3 города Атырау, то на складе имеется 53 380 лекарственных препаратов. Следует отметить, что в первую волну пандемии только 1% пациентов вышеназванной поликлиники был инфицирован коронавирусом. В поликлинике №3 имеется запас который рассчитан на обеспечение лекарствами 7% пациентов. Группа, которая посещала поликлинику с проверкой, осмотрела только запас лекарств, рассчитанный на ежедневные потребности, - рассказала руководитель отдела организации и лицензирования медицинской помощи Атырауского областного управления здравоохранения Нина Оспанова.
Представитель ТОО «СК-Фармация» сообщил, что причина отсутствия лекарственных средств во время посещения мониторинговой группой основного склада заключалась в том, что лекарственные средства доставляются только в соответствии с потребностями медицинских организаций. Запас лекарственных средств западного региона хранится на большом складе в Актобе. Лекарства доставляются каждую среду по заявкам. Мониторинговая группа проводила проверку во время поставки лекарств со склада медицинским организациям региона.
– Когда поднялся вопрос о лекарствах, мы связались с Минздравом и руководством ТОО« СК-Фармация» и поговорили о доставке лекарств, принадлежащих Атырауской области, на склад в область. Однако он утверждает, что на сегодняшний день в поликлинике и на складе Атырауской области лекарств достаточно. Например, 21 октября на склад ТОО «СК-Фармация» доставлено 80 наименований лекарственных препаратов на сумму 35,6 миллионов тенге, - сказала Нина Оспанова.
Отметим, что при помощи акима Атырауской области и спонсорской поддержке ТОО «Инкар» было закуплено лекарств на сумму 251 миллион тенге. Они хранятся на складе Геологской поликлиники в городе Атырау. При ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе, лекарства передадут медицинским организациям.
Кроме того, через социально-предпринимательскую корпорацию «Атырау» был создан стабилизационный фонд лекарственных средств на сумму 500 миллионов тенге. В настоящее время на складе ТОО «Инкар» хранится 2-3-месячный запас лекарственных средств для аптек, занимающихся розничной торговлей. В начале второй волны коронавируса эти препараты будут поставлены в аптеки области.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!