В ЗКО обсудили потенциальное развитие фармпроектов, а также возможность запуска первого в регионе производства сертифицированных масок, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, в период пандемии в ЗКО активно занимались выпуском масок, марлевых повязок, халат, бахил. Область обеспечена масками, цена за которые сегодня составляет порядка 40 тенге. Маски доступны во всех аптеках. Однако в регионе пока нет официального сертифицированного производителя медицинских масок. Маски поставляются в регион через единый дистрибьютор по закупу лекарств и изделий медицинского назначения.

– На сегодняшний день местная компания «Казмедком» выразила готовность производить сертифицированные маски. Только на покупку соответствующего автоматизированного оборудования компания вложит 25 млн. тенге. В этой связи производителю требуется подтверждение гарантированного закупа. Это нормальная практика, – подчеркнул Мухтар Манкеев.

По словам председателя правления ТОО "СК-Фармация" Ерхата Искалиева, у компании есть все возможности для того, чтобы войти в список по гарантированному закупу.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, в регионе активно ведется реализация проекта индустриальной зоны. На сегодня начаты работы по подведению инженерных сетей. Кроме того, по городу Уральск много предприятий, которые при необходимости могут выступить партнерами: предоставить свои помещения, пустующие или действующие современные цеха. Работа будет вестись, в том числе при поддержке СПК «Акжайык». Помимо этого, есть государственный партнер в лице акимата, что будет говорить о высокой ответственности предприятий.