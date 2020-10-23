Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно «МГ» из достоверных источников, 22 октября три учителя одной из местных школ распивали спиртные напитки в доме одного из них. Двое из них физруки, один - учитель истории. Между одним из физруков и историком произошел конфликт, и, по словам хозяина дома, они вышли на улицу. Через время учителя физкультуры нашли на лавке с ножевым ранением. Он оказался мертв, на место вызвали полицию. Как стало известно «МГ», все участники случившегося преподаватели со стажем, работали в школе по 17-20 лет, пользовались уважением среди детей и в коллективе. Идет следствие. Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, 22 октября в дежурную часть Темирского РОП поступило сообщение, о том, что местный житель во дворе своего дома обнаружил труп мужчины. - На место сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что погибший - 40-летний местный житель, у него были признаки насильственной смерти – ножевое ранение. Полицейские установили подозреваемого, начато досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК «Убийство», - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.