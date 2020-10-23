Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля ведомства Айжан Есмагамбетова, выступая на брифинге отметила, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране обучение школьников рекомендуется проводить в дистанционном формате. – Пока на сегодняшний день с учетом этой же эпидемиологической ситуации рекомендации минздрава по-прежнему остаются теми же, то есть обучение проводить в онлайн-режиме. Оффлайн-режим сохранять пока что только для 1-4 классов в дежурных группах и малокомплектных школах, наполняемостью до 180 детей, - сообщила Айжан Есмагамбетова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.