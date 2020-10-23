Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 23 октября, в Уральске прошли общественные слушания по повышению тарифа на тепло. Слушания проходили в онлайн-режиме. Прямая трансляция велась в социальной сети Facebook. Как рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин, организация обслуживает около 71 тысячи абонентов из числа населения, 1773 физических лица, а также 233 бюджетных организации. – В 2019 году себестоимость 1 г/ккал энергии составила 5674 тенге, отпускная цена - 5000 тенге. В прошлом году общие затраты предприятия составили 988 млн тенге. В нынешнем году себестоимость 1 Гкал энергии составила уже 5963 тенге. Дебиторская задолженность АО составила 321 млн тенге, за газ мы задолжали 673 млн тенге. Финансовое положение предприятия находится в неудовлетворительном состоянии. Действующий тариф был утвержден 5 лет назад, и в конце этого года срок подходит к концу и в связи с этим мы подали заявку на утверждение нового тарифа, который будет действовать с 2021 по 2025 годы, - сообщил Куат Мусин. По словам руководителя предприятия, для того чтобы восполнить производственные затраты организации необходимо повысить стоимость тепловой энергии на 15%. Если сейчас стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 5000 тенге, то монополист предложил повысить ее стоимость до 5770 тенге. – За пять лет были отремонтированы 7 км магистральных сетей на сумму 2,4 млрд тенге, а также котел "Водстрой" на сумму 560 млн тенге. На предприятии трудятся 1062 человека, которым ежемесячно выплачивается заработная плата на общую сумму более чем 135 млн тенге, - рассказал Куат Мусин. Председатель общественного совета города Уральск Бакытжан Нурбаев отметил – Я понимаю, что расходы растут. Но нельзя ли отсрочить этот вопрос? Сейчас, когда мы не оправились от первого удара коронавирусной инфекции, на подходе вторая волна. Народ озлоблен, недовольство зреет. Давайте немного отсрочим эту проблему, если не хотим киргизский вариант. Люди в любом случае будут негативно воспринимать такое, тем более скоро выборы мажилиса. Это касается всех монополистов, - заявил Бакытжан Нурбаев. И.о. руководителя ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз Казбекова подчеркнула, что сегодня обсуждается лишь проект нового тарифа, он будет рассмотрен департаментом, а окончательное решение будет озвучено 25 ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.