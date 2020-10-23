Перелом шейки бедренной кости Руслан Абдрахманов получил после падения в яму 10 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тяжелую травму получил житель Уральска, упав в выкопанную коммунальщиками яму В настоящее время пострадавший находятся в стенах больницы. По словам жены пострадавшего Жупар Нургалиевой, к мужу в больницу приходили сотрудники коммунальной службы, они пообещали помогать витаминами и необходимыми препаратами до полного выздоровления Руслана. - Решение моего мужа было простить халатность коммунальщиков, тем более они еще оказались знакомыми, - отметила Жупар. В ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что Руслан Абдрахманов написал расписку, что претензий к ним не имеет. Напомним, в редакцию "МГ" обратилась Жупар Нургалиева, которая рассказала, что ее муж Руслан Абдрахманов попал в больницу после падения в глубокую яму недалеко от улицы Азербайджанская в Зачаганске. Женщина была возмущена тем, что такая глубокая яма была ничем не огорожена, и даже не была натянута сигнальная лента. Она была намерена судиться из-за халатности сотрудников коммунальной службы. Тяжелую травму получил житель Уральска, упав в выкопанную коммунальщиками яму   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Жупар Нургалиевой Фото Медета МЕДРЕСОВА  