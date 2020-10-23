По сообщению РГП "Казгидромет", 24 октября в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем +16 градусов, ночью +5. Дождь ожидается и в Атырау. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью опустится до +10. В Актау переменная облачность, днем +19 градусов, ночью +12. В Актобе синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха днем составит 12 градусов тепла, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.