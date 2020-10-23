ehjiw5mTugU ЧП произошло 23 октября. Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, в 21. 28 на пульт 112 сообщили, что женщина хочет прыгнуть из окна 8 этажа в 12 микрорайоне. На место выехали сотрудники службы спасения. ⁃ С девушкой стали вести переговоры, в это время спасатели смогли проникнуть в квартиру и сняли ее с окна. Сотрудники ЧС провели с ней беседу, после женщину госпитализировали в медицинский центр. Предварительная причина семейно-бытовая ссора, - сообщили в ДЧС Актюбинской области. Как стало известно «МГ», женщине 35 лет, у нее 4 детей, они находились в квартире.Скриншот с видео Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.